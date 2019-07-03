هل لايران بدائل لتعويض ايرادات النفط؟

2019/07/03 | 14:32

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أعلن رئيس منظمة التخطيط والموازنة الايرانية عن وجود بدائل لتعويض اي

نقص لايرادات النفط بالموازنة العامة خلال السنة المالية الجارية التي

بدأت 21 مارس/آذار2019.وأوضح نوبخت في تصريح اليوم الاربعاء، أن ايران تمتلك مصادرعدة بديلة

لايرادات النفط.من جهة ثانية أشار الى سعر صرف الريال امام العملات الاجنبية شهد

استقرارا مع تبلور السياسية الايرانية على الصعيد الخارجي.وبيّن أن وبحسب توقعات البنك وصندوق النقد الدوليين، فان ايران تمضي

نحو تحقيق نمو اقتصادي ايجابي بالسنة المالية المقبلة (تبدأ 21

مارس/آذار 2021).

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