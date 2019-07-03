ماذا يعني تجاوز إيران سقف تخصيب اليورانيوم المحدد بالاتفاق النووي؟

2019/07/03 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إيران مؤخرا أن مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب تجاوز سقف 300 كيلوغرام المحدد بموجب الاتفاق النووي، متجاوزة بذلك جزءا من التزاماتها

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