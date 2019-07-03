2019/07/03 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، كلية التراث الجامعة لمخالفتها الضوابط الصادرة من جهاز الاشراف والتقويم العلمي الخاص باللجان الامتحانية وعدم مراعاتها الإجراءات اللازمة لسير الامتحانات العامة.واكدت دائرة التعليم الجامعي الأهلي في بيان وتلقته وكالة صدى، أن “وزير التعليم العالي الدكتور قصي السهيل، صادق على قرارات اللجنة التحقيقية المتمثلة بتوجيه إنذار إلى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التعليم تنذر كلية التراث الجامعة وتعفي عدداً من تدريسيها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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