هبوط اسعار الذهب مع ارتفاع سعر الدولار

2019/07/03 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برستراجعت أسعار الذهب نحو اثنين بالمئة مع صعود الدولار وإقبال المستثمرين على الأصول العالية المخاطر، بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على استئناف محادثات التجارة.وبحلول الساعة 17:46 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 1.66 بالمئة إلى 1385.75 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن ...

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