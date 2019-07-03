2019/07/03 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أصدرت الهيئة الوطنية للاستثمار توضيحا حول تأهيل وتطوير الاراضي المجاورة لمطار بغداد، مبينة عدم المساس بالاراضي الخاصة والمشغولة من قبل المواطنين.وذكرت الهيئة في بيان لها، ان قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 175 ) لسنة 2019 الخاص بتطوير هذه الأراضي وفقا لقانون الأستثمار رقم (13) لسنة ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الاستثمار تصدر توضيحاً حول حقيقة الاستيلاء على العقارات المجاورة لمطار بغداد) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الاستثمار تصدر توضيحاً حول حقيقة الاستيلاء على العقارات المجاورة لمطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).