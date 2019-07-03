مقتل ابن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان وابن شقيقه بعركة عشائرية

2019/07/03 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل نجل مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان وابن شقيقه ، الاربعاء، بعد تعرض منزل بوهان الى هجوم عشائري مسلح في منطقة الفضيلية شرقي بغداد.وقال مصدر إن “منزل مدير الدفاع المدني كاظم بوهان تعرض لهجوم مسلح قبل الساعة الثامنة من صباح اليوم، ما أسفر عن مقتل نجل بوهان واصابة ابن شقيقه اصابة أدته إلى...

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