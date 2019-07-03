عشيرة تقتل ابن مدير الدفاع المدني وتحرق بيوته وتمنع فرقه من إخماد النيران!

2019/07/03 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرتعرّض منزل مدير عام الدفاع المدني اللواء، كاظم بوهان، إلى هجوم مسلح "دكة عشائرية"، ما أدى لمقتل نجله وإصابة ابن شقيقه بجروح خطيرة في منطقة الفضيلية جنوبي شرقي بغداد.

منزل مدير عام الدفاع المدني، اللواء كاظم بوهان، الواقع في منطقة الفضيلية تعرّض لـ"دكة عشائرية"، ما أدى لمقتل نجله وإصابة ابن شقيقه بجروح خطيرة

قال مصدر أمني لـ"ألترا عراق"، إن "منزل مدير عام الدفاع المدني، اللواء كاظم بوهان، الواقع في منطقة الفضيلية تعرّض لـ"دكة عشائرية"، ما أدى لمقتل نجله وإصابة ابن شقيقه بجروح خطيرة".

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أشار إلى أن "خلاف عشائري قديم مع عائلة اللواء بوهان تطور من جديد صباح اليوم، حيث هاجمت إحدى العشائر منزله وحرقته مع عدد من المنازل الأخرى المجاورة له".

أضاف أنه "أثناء توجه فرق الدفاع المدني لإخماد الحرائق حصل تبادل لإطلاق النار ما أدى لقتل نجل اللواء بوهان وإصابة ابن شقيقه بجروح بالغة".

لفت إلى أن "العشيرة المهاجمة منعت وصول فرق الدفاع المدني إلى المنطقة لإخماد الحرائق".

أوضح المصدر أن "القوات الأمنية أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى منطقة الفضيلية في بغداد".

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