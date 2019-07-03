فلاحو الديوانية يتظاهرون لدعم الواقع الزراعي

2019/07/03 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك عدد من المزارعين في تظاهرة قضاء الشامية غربي محافظة الديوانية للمطالبة في دعم الواقع الزراعي والفلاحين في القضاء .وذكر عدد من المتظاهرين للنعيم نيوز , أن المزارعين في الشامية بحاجة إلى مبالغهم المالية من الحكومة المركزية و وزارة المالية.

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