2019/07/03 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقتل نجل مسؤول أمني في نزاع عشائري شرقي بغداد

بغداد/..



افاد مصدر امني، الاربعاء، باستمرار النزاع العشائري في منطقة الفضيلية في بغداد، فيما اكد ان القوات الامنية اغلقت جميع الطرق المؤدية الى المنطقة.

وقال المصدر لـ"عين العراق نيوز" ان "النزاع العشائري لا يزال مستمراً في منطقة الفضيلية في بغداد".

وأضاف ان "القوات الامنية اغلقت جميع الطرق المؤدية الى منطقة الفضيلية بالكامل".

وكان مصدر امني قد أفاد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بمقتل نجل مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان وإصابة نجل شقيقه جراء نزاع عشائري في الفضيلية شرقي بغداد.انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل نجل مسؤول أمني في نزاع عشائري شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل نجل مسؤول أمني في نزاع عشائري شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).