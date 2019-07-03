سكرتير رئيس الوزراء البياتي:كثافة اعداد الطائرات في الاجواء العراقية اعطى رسالة اطمئنان للعالم

2019/07/03 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد البياتي ان كثافة اعداد الطائرات فوق الاجواء العراقية زادت من ايرادات الدولة و اعطت رسالة اطمئنان للعالم عن الامن في الاجواء والارضي العراقية .وقال البياتي في تصريح خاص لوكالة الانباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , ان “الرقابة الجوية في الاجواء العراقية جيدة جدا”، مؤكدا ان”

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