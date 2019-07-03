2019/07/03 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخاب الايطالي ديفيد ساسولي رئيسا للبرلمان الاوروبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/03 | 14:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتخاب الايطالي ديفيد ساسولي رئيسا للبرلمان الاوروبي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتخاب الايطالي ديفيد ساسولي رئيسا للبرلمان الاوروبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).