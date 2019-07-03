2019/07/03 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻋﺮﺍﻗﻲ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺏ 8000 ﻋﻠﺒﺔ ﺳﺠﺎﺋﺮ ﺩﺧﻨﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﺪﻳﻦ ‏(23 ﻋﺎﻡ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ) ﻭﻳﺴﻌﻰ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻏﻴﻨﻴﺲ ﻟﻸﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ.ﺍﻟﻌﻠﺐ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺧﺼﺼﻬﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ، ﻭﻳﻤﻨﻊ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﺍﻷﻗﺘﺮﺍﺏ ﻣﻨﻬﺎ، ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺃﻭﻝ ﺳﻴﺠﺎﺭﺓ ﺩﺧﻨﻬﺎ ﻋﺎﻡ 1989 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻃﺎﻟﺒﺎً ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتفظ بـ8 الاف علبة سجائر .. عراقي يسعى للدخول في “غينيس” شاهد الصور) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتفظ بـ8 الاف علبة سجائر .. عراقي يسعى للدخول في “غينيس” شاهد الصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).