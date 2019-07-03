تعرف على موعد مباراة القوة الجوية والزوراء في ممتاز الكرة

2019/07/03 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، موعد مباراة الكلاسيكو بين القوة الجوية والزوراء ضمن الاسبوع السادس عشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز.وذكر الاتحاد في في بيـان تلقت / المعلومة /، نسخة منه، ان “لجنة المسابقات، تقرر اقامة مباراة القوة الجوية والزوراء ضمن الدوري الممتاز لحساب الجولة السادسة عشرة […]

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