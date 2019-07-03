2019/07/03 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني بمحافظة كركوك، الاربعاء، باندلاع حريق في مطار كركوك.وقال المصدر ، ان “حريقا اندلع صباح اليوم، في مطار كركوك”.واضاف، ان “فرق الدفاع المدني توجهت الى مكان الحريق لاخماده”، مبينا ان “اسباب الحريق لاتزال مجهولة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حريق داخل مطار كركوك وكالة صدى الاعلام للانباء.

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