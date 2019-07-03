2019/07/03 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس كشف مصدران مطلعان عن أن تركيا تعتزم رفع الضريبة على مشتريات الأفراد من العملات الأجنبية من 0.1% إلى 0.2%، في خطوة تهدف لكبح توجه الأتراك لشراء الدولار واليورو.وقال المصدران إن خطة رفع الضريبة مجددا، التي لن تشمل مشتريات البنوك من العملة، تتيح للرئيس رجب طيب أردوغان مجالا لرفعها أكثر.وأضافا، أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا ترفع ضريبة العملات وكالة خطوة برس.

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