2019/07/03 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الأنباء السورية عن انفجار دراجتين ناريتين مفخختين، الأولى بجانب مسجد “عمر بن الخطاب” في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً، في ريف حلب الشمالي الشرقي، والثانية في بلدة قباسين شمال شرق مدينة الباب، أسفرا عن وقوع قتلى وإصابات، بحسب تنسيقيات المسلحين.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انفجار دراجتين ناريتين مفخختين في الباب بريف حلب الشمالي الشرقي النعيم نيوز.

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