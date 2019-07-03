وفد من الحزب الاسلامي يزور الأمين العام لمجلس الوزراء

2019/07/03 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

زار وفد من قيادة الحزب الاسلامي العراقي، الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي.





وذكر بيان للحزب تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “قدم الوفد الذي ضم اعضاء المكتب السياسي للحزب نصير العاني وصهيب الراوي ، التهاني والتبريكات للغزي بمناسبة تسنمه منصبه”.





وتابع، “كما تمنى له التوفيق والسداد في أداء مهامه والنهوض بها وبالشكل الذي يلبي التطلعات والطموح”.





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