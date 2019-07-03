محمد إنفي - بنكيران وجريمة اغتيال عمر بنجلون: دعوة إلى فتح تحقيق قضائي في الموضوع

2019/07/03 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_إنفي بناء على المعطيات المتداولة حول ضلوع عبد الإله بنكيران (رئيس الحكومة المغربية السابق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية) في جريمة اغتيال القيادي الاتحادي البارز عمر بنجلون، فإني كمناضل اتحادي وكمواطن مغربي أطالب بفتح تحقيق قضائي في الموضوع، لإجلاء الحقيقة، كل الحقيقة، حول دوره في تلك الجريمة الشنعاء، إما تنفيذا أو تحريضا.وما يعطي لطلبي هذا شرعيته ومشروعيته هي شخصية الرجل.فالذين عرف......

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