وزارة التعليم تنذر كلية التراث وتحدد 6 عقوبات بحقها

2019/07/03 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أنذرت وزارة التعليم العالي، كلية التراث الجامعة لمخالفتها الضوابط الصادرة من جهاز الاشراف والتقويم الخاص باللجان الامتحانية وعدم مراعاتها الإجراءات اللازمة لسير

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