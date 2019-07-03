عمليات بغداد تطيح بمنتسب انتحل صفة ضابط وسط العاصمة

2019/07/03 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اعلن الناطق باسم عمليات بغداد، اللواء سعد معن، اعتقال عنصر امني ينتحل صفة ضابط برتبة ملازم اول في الكرادة، وسط بغداد.

وقال معن،

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