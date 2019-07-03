اعتقال عنصر امني ينتحل صفة ضابط برتبة ملازم اول في بغداد

2019/07/03 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء، سعد معن في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" مفارز مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب بغداد العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ومن خلال الشك الحاصل حول احد الأشخاص وأثناء التجوال في قاطع المسؤولية بمنطقة الكرادة في بغداد، تمكنت من القاء القبض على احد المنتسبين في القوات الامنية والذي كان ينتحل صفة ضابط برتبة ملازم اول".وأضاف معن، أنه" تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه واحالته إلى الجهات المختصة".انتهى..م.م

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