وزارة البيشمركة: لا تواجد لقواتنا في مناطق العمليات العسكرية التركية في الاقليم

2019/07/03 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد الامين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور يوم الاربعاء ان القصف التركي الذي يطال المناطق الحدودية يعد خرقا لسيادة اراضي اقليم كوردستان ويتعين على الحكومة الاتحادية التحرك تجاهه وفق القانون.

وقال ياور في تصريح صحفي اليوم، انه "لا نمتلك اية معلومة عن العملية العسكرية التي تنفذها تركيا في منطقة (خواكورك) لأنه لا توجد ولم تتواجد قوات لنا هناك لكي تتوفر لدينا المعلومات".

واردف بالقول ان "المنطقة التي تشهد تلك العمليات خاصة في المثلث الحدودي يتواجد فيها عناصر حزب العمال الكوردستاني، ولم تتمركز اي وحدة لقوات البيشمركة فيها".

واضاف انه "الى الان تم اخلاء اكثر من 400 – 450 قرية في المناطق الحدودية لاقليم كوردستان مع تركيا وسوريا بسبب القصف الجوي والمدفعي الذي يطالها".

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