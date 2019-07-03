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بالوثيقة.. مجلس البصرة يرد على النائب الخزعلي: تابع ميدانياً قبل الحكم


بالوثيقة.. مجلس البصرة يرد على النائب الخزعلي: تابع ميدانياً قبل الحكم
2019/07/03 | 15:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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