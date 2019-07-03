تحديد موعد كلاسيكو الصقور والنوارس

2019/07/03 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رياضية- كلكامش برس؛ اعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة حديد موعد لقاء الكلاسيكو بين القوة الجوية والزوراء.وذكرت اللجنة في بيان ان “مباراة فريقي القوة الجوية والزوراء ضمن الجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز ستقام يوم الثلاثاء المقبل الساعة الثامنة مساء على اض ملعب الشعب الدولي”.

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