2019/07/03 | 15:03

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بالفيديو..



انفجار عبوة ناسفة على عجلة تابعة لقيادة شرطة البصرة

الاربعاء

03

تموز

2019 :

02:56 pm

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بالفيديو..



انفجار عبوة ناسفة على عجلة تابعة لقيادة شرطة البصرة

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