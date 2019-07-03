2019/07/03 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب: حجم الديون العراقية تبلغ اكثر من 133 مليار دولار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/03 | 15:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: حجم الديون العراقية تبلغ اكثر من 133 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: حجم الديون العراقية تبلغ اكثر من 133 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).