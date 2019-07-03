2019/07/03 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسابح وفواكه مثلجة للحيوانات في حديقة الزوراء ببغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/03 | 15:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسابح وفواكه مثلجة للحيوانات في حديقة الزوراء ببغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسابح وفواكه مثلجة للحيوانات في حديقة الزوراء ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).