2019/07/03 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ الديوانية سامي الحسناوي على أن المحافظة لم تستلم أي موازنة منذ خمسة سنوات من الموازنات المخصصة لها سواء كانت تنمية أقاليم أو استثمارية أو بترو دولار.وقال الحسناوي للنعيم نيوز , إن “الحكومة المحلية أكملت خطتها الخاصة في المشاريع المختلفة لكن لم يتم تنفيذها لعدم وصول المبالغ المالية من قبل الحكومة المركزية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ الديوانية : المحافظة لم تستلم أي موازنة منذ 5 سنوات النعيم نيوز.

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