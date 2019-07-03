قسمة لا يقبل بها إلا متواطئ …

2019/07/03 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / اياد السماوي… صرّح القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي لوكالة أخبار المعلومة ( أنّ المفاوضات بين الكتل السياسية والحكومة حسمت حصة كلّ مكوّن وكتلة سياسية من الدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة , وأضاف أنّ حصة الكرد ستكون 400 منصب بدرجة مدير عام ومستشار ووكيل وزير ورئيس هيئة ومناصب أخرى ) ..المثير في […]

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