مصرع وجرح سبعة مدنيين في حادث سير بين ديالى والسليمانية

2019/07/03 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل وجرح سبعة اشخاص في حادث سير مروع على طريق رئيس بين خانقين في ديالى و السليمانية .وقال مصدر :” ان حادث سير وقع على الطريق الرابط بين محافظة السليمانية وقضاء خانقين في محافظة ديالى ، اسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وجرح أربعة آخرين “.واضاف ان المصابين تم نقلهم الى مستشفى قريب لتلقي […]

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