“بالصور”.. ﺣﺮﻳﻖ ﻫﺎﺋﻞ في ﻣﺨﻴﻢ للنازحين ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ

2019/07/03 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اندلع حريق ضخم في مخيم عربت للنازحين ،اليوم الاربعاء، علماً ان المخيم يقع بمحافظة السليمانية.

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