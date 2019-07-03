مركز أبحاث أميركي ينظر في ثلاثة سيناريوهات للتوتر مع إيران

2019/07/03 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم مركز الأمن الأميركي الجديد بواشنطن ورشة عمل للنظر في ثلاثة سيناريوهات متوقعة للتصعيد المستمر بين واشنطن وطهران، والتي تفاوتت بين استمرار

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