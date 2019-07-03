بيئة المثنى تمنح موافقات بيئية لعدد من الأنشطة المختلفة

2019/07/03 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحت مديرية بيئة المثنى ٥٨ موافقة بيئية لعدد من الانشطة المختلفة خلال العام الجاري. وقال مدير البيئة المهندس يوسف سوادي في حديث للنعيم نيوز , إنه بعد إجراء الكشف الميداني للأنشطة من قبل الفرق التابعة لمديريته وملاحظة تطبيق التعليمات الصادرة بموجب قانون حماية تحسين البيئة رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٩ تم منح ٥٨ موافقة بيئية في …

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