لجنة حقوق الانسان تستقبل الناجية الايزيدية نازدار خدر

2019/07/03 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت لجنة حقوق الانسان اليوم الاربعاء، برئاسة النائب ارشد الصالحي وبحضور النائبة يسرى رجب الناجية الايزيدية نازدار خدر خليل.

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