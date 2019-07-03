هيئة النفط والغاز بالبحرين توقع مذكرة تفاهم مع بيكر هيوز

2019/07/03 | 15:16

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين إنها وقعت مذكرة تفاهم مع بيكر هيوز للتعاون في قطاع النفط والغاز بالمملكة.

يتيح الاتفاق للشركة استكشاف الفرص ورفع مستويات الكفاءة والإسهام بدعم إيجابي وبناء في عملية النمو الاقتصادي في مملكة البحرين، حسبما ذكر البيان.

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