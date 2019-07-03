اللون الأحمر يخيم على تداولات الاربعاء

2019/07/03 | 15:16

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

خيم اللون الاحمر على تداولات البورصة في جلسة الاربعاء، اذ إنخفض مؤشرها بنسبة 0.9% عند 488.29 نقطة.

بلغ عدد الاسهم المتداولة 13,9 مليار سهم بقيمة 5,1 مليار دينار.

16 سهم قادت المؤشر نحو الانخفاض تقدمها أسهم المصرف المتحد بـ 10.00% وأسهم المنصور الدوائية بـ 8.64%.

ولم يخلُ المؤشر من الشركات الرابحة، إذ بلغت سبع شركات تقدمها اسهم صناعات الاثاث المنزلي بـ 20.00% وأسهم المعمورة العقارية بـ7.45%.

وتصدرت أسهم مصرف الثقة، تداولات اليوم حجماً وقيمة، بتداولها 12,9 مليار سهم بقيمة 4,5 مليار دينار.

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