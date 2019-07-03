كوريا الجنوبية تحذر مواطنيها من السفر للسعودية

2019/07/03 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..شددت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء تحذيرات السفر إلى بعض المناطق في جنوب المملكة العربية السعودية.وقالت الوزارة إنها رفعت مستوى التحذير للأماكن الواقعة داخل المناطق التي تبعد 180 كلم من الحدود مع اليمن درجة واحدة من المستوى الثاني إلى المستوى الثالث.وأشارت إلى أن هذا القرار يرجع إلى تصاعد هجمات جماعة […]

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