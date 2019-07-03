285 عائلة كوردية مهددة بالطرد من مساكنها في منطقة

2019/07/03 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمهلوها أسبوعاً واحداً لإخلاء منازلها

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