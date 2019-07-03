2019/07/03 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قال عضو لجنة النزاهة النيابية عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي، اليوم الأربعاء، إن سبعة وزراء حاليين مشمولون بملفات فساد، لافتا الى ان هناك وزراء تحوم حولهم اتهامات بالارهاب.وقال الصيادي في تصريح للمركز الخبري الوطني NNC، إن “هناك عددا من الوزراء مشمولون بقضايا فساد، وهناك عليهم اتهامات وملفات إرهابية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصيادي ينتقد “جريمة برلمانية” جاءت بسبعة وزراء “خطيرين جدا” المركز الخبري الوطني.

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