المرور تصدر قرارا مهما بشان تسجيل مركبات الاقليم

2019/07/03 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، إيقاف تسجيل المركبات التي تحمل لوحات اقليم كردستان.

وذكرت المديرية في بيان تلقت "العهد نيوز"، اليوم الاربعاء، أنه "تم

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