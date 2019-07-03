المركزي يوافق على تأسيس الشركة العراقية لضمان الودائع

2019/07/03 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن موافقة دائرة تسجيل الشركات على تأسيس الشركة العراقية لضمان الودائع.

قال البنك في بيان صحفي تلقت "العهد

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