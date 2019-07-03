“القوى العراقية” يعتبر مرسوم الحشد “غامضا” و”موفقا” ويطالب بتوضيحه

2019/07/03 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- قال النائب عن تحالف القوى العراقية ثابت محمد، اليوم الاربعاء، إن القرار الحكومي بدمج الحشد الشعبي في المؤسسات الأمنية يعتبر” غامضا” وبحاجة لتوضيح من قبل القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي.وقال محمد لـ/SNG/ إن “كتلة نينوى هويتنا داعمة للقرار الحكومي بدمج الحشد الشعبي في المؤسسات الأمنية”، لافتا الى أن “القرار يعتبر موفقا وندعمه ...

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