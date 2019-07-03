البصرة.. انفجار في سيارة للشرطة

2019/07/03 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة: الفرات نيوز} اكدت قيادة شرطة محافظة البصرة، الاربعاء، احتراق عجلة تابعة للشرطة بانفجار خزان الوقود بسبب درجات الحرارة المرتفعة.

وقال مدير العلاقات والاعلام في شرطة البصرة العقيد باسم غانم المالكي لوكالة {الفرات نيوز} ان "عجلة للشرطة احترقت في محافظة البصرة بعد انفجار خزان الوقود بسبب ارتفاع درجات الحرارة".ونفى المالكي "الانباء التي تحدث عن تعرض العجلة لانفجار عبوة ناسفة ادى الى احتراقها".وكان مصدر ألأمني في محافظة البصرة قد أفاد في وقت سابق، بانفجار عبوة ناسفة على عجلة للشرطة بين الزبير وسفوان قرب سكة الحديد في محافظة البصرة ما ادى الى احتراقها".انتهى

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