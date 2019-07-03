روسيا تزيح الستار عن احدث طائرة لها

2019/07/03 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأوضحت الشركة، أن" أول عقد لتصدير طائرات IL-76-MD-90-A الجديدة إلى خارج روسيا من المفترض توقيعه قريبا، كما أنها صنعت 7 نماذج تجريبية منها، سلمت 2 لوزارة الدفاع الروسية مطلع العام الجاري، وتنوي تسليم الـ 5 الباقية قبل نهاية العام.وتخطط الشركة لإنتاج 12 طائرة من هذا الطراز سنويا لتسليمها للقوات الجوية الروسية على مدى الأعوام القادمة، ضمن عقد يتضمن شراء 39 طائرة.وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن هذه الطائرات تزن 210 أطنان عند الإقلاع، وفيها مساحة تخزين داخلية بأبعاد (24.5/3.45/3.4 م) قادرة على حمل 60 طنا من الجنود والمظليين والمعدات العسكرية وأنظمة الدفاع الجوي الروسية إلى مسافات بعيدة، خارج حدود الاتحاد الروسي.كما زودت هذه الطائرات بأنظمة رادارية حديثة، وكاميرات رصد متطورة تعتمد على أنظمة بصرية، وأنظمة تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء.انتهى..م.م

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