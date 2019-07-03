طهران تحذر واشنطن من السلاح

2019/07/03 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقلت وسائل اعلام إيرانية عن صباحي، قوله ان" على أمريكا أن لا تنسى أبدا، ونحذر دائما بأن الاستعراض العسكري أمام الجمهورية الإسلامية قد ولى، لأنه لدينا سلاحٌ سري خاص بنا فقط، وسوف نقاومها به".وأضاف، ان" وقوف القوات الأمريكية على بعد 200 ميل في البحر كان بسبب القدرة العسكرية للقوات المسلحة الإيرانية، العدو يعلم جيدا أن الجهوزية الإيرانية غير قابلة للامتحان، وأول خطأ يرتكبه سيكون آخر خطأ له".وتابع صباحي، ان" أمريكا غير موثوق بها لأنها تستخدم من جهة سياسة الضغط القصوى وتكدس القوات العسكرية في الخليج الفارسي وترغب في فرض نواياها القذرة على إرادة الشعب الإيراني، وتدق من طرف آخر طبول الحرب، وتوسع نطاق العقوبات، وتأتي تريد التفاوض، بعد كل ذلك لا يمكن الوثوق بها في المفاوضات".انتهى..م.م

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