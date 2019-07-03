إجلاء مليون شخص باليابان بسبب السيول

2019/07/03 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / متابعة… أمرت اليابان أكثر من مليون شخص على جزيرة كيوشو في أقصى جنوبي البلاد بالاحتماء في مراكز الإجلاء ومناطق آمنة أخرى، اليوم الأربعاء، إذ تنذر الأمطار الغزيرة بوقوع انهيارات أرضية على نطاق واسع.وبلغ معدل ارتفاع مياه الأمطار في بعض أجزاء كيوشو ما يصل إلى ألف ملليمتر منذ يوم الجمعة أي ما يعادل […]

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