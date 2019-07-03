المرور تعلن إيقاف تسجيل

2019/07/03 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، الأربعاء، إيقاف تسجيل المركبات التي تحمل لوحات محافظات إقليم كردستان اعتباراً من يوم غد.وقالت المديرية في بيان مقتضب تابعته وكالة نون الخبرية، انه "حسب المحضر الموقع بين وزارة الداخلية /مديرية المرور العامة وحكومة إقليم كردستان، تنسب إيقاف العمل بالفقرة 2 لسنة 2016 (الخاصة بتسجيل المركبات التي تحمل لوحات الإقليم الى المحافظات غير المرتبطة بإقليم)، اعتباراً من يوم غد".

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