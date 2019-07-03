متطلبات الأمن بين الحشد والبيشمرگة …

2019/07/03 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / أبو فراس الحمداني … كان الأولى بالسيد عبد المهدي ان يبدأ بقوات البيشمركة ليستعيد سلطة حكومته ، فهي فصائل مسلحة تابعة لقيادة الحزبين الاتحاد والديمقراطي تحديدا وتأتمر بأمرها ولاترتبط بوزارة الدفاع العراقية التي لاتمتلك اسماء منتسبيها ومراتبها كما لاتقع البيشمرگة تحت سلطة رئيس الوزراء الذي لايستطيع ان يحرك فوج واحد من هذه القوات […]

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