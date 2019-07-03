2019/07/03 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف الاشرف

أجرت كوادر شعبة مراقبة الكيماويات وتقيم المواقع الملوثة في بيئة النجف الاشرف سلسلة زيارات رقابية الى عدد من مكاتب ومخازن المبيدات الزراعية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيئة النجف تعلن أكمال وحدة معالجة في مصفى النجف الاشرف) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيئة النجف تعلن أكمال وحدة معالجة في مصفى النجف الاشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).