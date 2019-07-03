2019/07/03 | 15:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز - البصرة
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أصدرت قيادة عمليات البصرة، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن تصريح قائدها، الفريق الركن، قاسم جاسم نزال، عن حرية الإعلام.
وذكرت القيادة في بيان تلقته
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة عمليات البصرة: الإعلام والإعلاميين خط أحمر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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