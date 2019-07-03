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قيادة عمليات البصرة: الإعلام والإعلاميين خط أحمر


قيادة عمليات البصرة: الإعلام والإعلاميين خط أحمر
2019/07/03 | 15:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز - البصرة

أصدرت قيادة عمليات البصرة، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن  تصريح قائدها، الفريق الركن، قاسم جاسم نزال، عن حرية الإعلام.

وذكرت القيادة في بيان تلقته

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