قيادة عمليات البصرة: الإعلام والإعلاميين خط أحمر

2019/07/03 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - البصرة

أصدرت قيادة عمليات البصرة، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن تصريح قائدها، الفريق الركن، قاسم جاسم نزال، عن حرية الإعلام.

وذكرت القيادة في بيان تلقته

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